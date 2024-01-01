Путеводитель по играм (сериал, 2024) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Познакомьтесь поближе с видами спорта, которые будут представлены на Олимпиаде 2024 года. Включайте документальный сериал «Путеводитель по играм», подробно рассказывающий о мире спорта во всем его многообразии.
На предстоящих Олимпийских играх в Париже зрителей ждет разнообразие дисциплин. Среди них — как уже заслужившие почет и уважение художественная гимнастика, легкая атлетика и спринт, так и пока что более экзотичные серфинг и брейк-данс. У каждой игры своя история и особое влияние на соревнования в целом, а также новички и чемпионы среди участников. Команда этого документального проекта расскажет, как разные виды спорта появились в программе Олимпиады, познакомит с главными звездами каждого из них, а также раскроет особенности организации парижских соревнований. Кроме того, вы узнаете, как появился необычный символ олимпийских игр 2024 года, почему так важно было достигнуть гендерного равенства среди спортсменов и какое значение это грандиозное мероприятие несет для Франции.
