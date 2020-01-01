Путь до Токио (сериал, 2020) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Серфинг, плавание
Каждая Олимпиада приносит с собой не только воодушевление и азарт, но и тяжелые испытания — как для спортсменов, так и для организаторов. О том, как проходила подготовка к играм 2021 года, расскажет сериал «Путь до Токио», смотреть онлайн который вы сможете в нашем онлайн-кинотеатре.

Токио принимало Олимпийские игры в сложное время, когда мир еще не отошел от пандемии COVID-19. После беспрецедентного переноса состязания с 2020 на 2021 год было решено проводить Олимпиаду без зрителей на трибунах. Несмотря на это, Олимпийский комитет и организаторы игр сделали все возможное, чтобы главное мировое спортивное мероприятие не разочаровало фанатов. Этот документальный сериал поможет вспомнить, чего ждали поклонники от уникальных соревнований и в чем заключалась интрига каждого вида спорта. Кроме того, вы сможете снова увидеть лица звезд Олимпиады, которые были готовы проявить себя во время очередных испытаний и показали удивительные результаты.

Чего боялись и к чему стремились те, кто играл и организовывал летние Олимпийские игры 2020, вы узнаете из проекта «Путь до Токио» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.

