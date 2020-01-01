6.52020, Planet Jumpers
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Прыгуны (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сюжет
Прыгуны - мультсериал, действие которого происходит в будущем, в космосе. Через повседневную жизнь сестры и брата Луны и Лу мы узнаем о необычных планетах, такие как планета мороженого, видим футуристические объекты и места, развивая фантазию и навыки социализации наших малышей.
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