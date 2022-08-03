Провел полгода с флагманом VIVO. К каким выводам я пришел?
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stupidmadworld
1-й сезон
Провел полгода с флагманом VIVO. К каким выводам я пришел?

stupidmadworld (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.12020, Провел полгода с флагманом VIVO. К каким выводам я пришел?
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Stupidmadworld - техноблог. Я рассказываю не только о гаджетах, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, но и о технологиях в целом. Я верю в идею, что современные технологии должны быть доступны каждому и считаю, что необязательно тратить кучу денег на покупку хорошей электроники.

Жанр
Блог
Время
11 мин / 00:11

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