Просто о важном. Про Миру и Гошу (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 1
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 2
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 3
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 4
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 5
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 6
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 7
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 8
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 9
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 10
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 11
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 12
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 13
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 14
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 15
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 16
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 17
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 18
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 19
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 20
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 21
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 22
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 23
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 24
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 25
Просто о важном. Про Миру и Гошу
Сезон 2 Серия 26
О сериале
В центре мультсериала – обыкновенная семья с двумя детьми и милой собачкой по кличке Соня. Как и все дети, брат и сестра Гоша и Мира познают мир, играют, иногда ссорятся и попадают в затруднительные ситуации: дома, в школе или во дворе. Что делать, если тебя без причины обижают сверстники? А что, если они обижают кого-то другого? Как помириться после ссоры? И как перестать бояться старости? Зачем сознаваться в своей вине, и почему обман хуже ошибки? На эти и другие важные вопросы Гоше и Мире помогают ответить мама и папа. Маленькие герои убеждаются, что с поддержкой близких всегда можно найти выход что добрые дела – самые простые, а честный и откровенный разговор творит чудеса!
