Просто Мария 1 сезон 99 серия смотреть онлайн

Мария - юная и наивная крестьянка - приезжает в большой город, чтобы найти работу, которая позволила бы ей обеспечивать себя и семью, которую она оставила в деревне. Вскоре девушка знакомится с богатым Хуаном Карлосом, и молодые люди влюбляются друг в друга. Однако семья Хуана Карлоса категорически против его отношений с крестьянкой, а он сам не способен противостоять родственникам и бежит, когда узнает, что Мария беременна.



С помощью своей лучшей подруги Риты Мария знакомится с учителем Виктором Карено, который влюбляется в девушку, но Мария подавлена, ее сердце ожесточено, она не хочет больше влюбляться, чтобы не страдать. Проходят годы. Мария становится известным модельером, ее сын Хосе Игнасио учится на юридическом факультете. Однажды в университете Хосе Игнасио знакомится с очаровательной Лауритой, и молодые люди влюбляются. Однако когда Хосе Игнасио узнает, что Лаура - из семьи дель Вильяр, которая в свое время отказалась от него и его матери, то бросает девушку.



В это время Лаурита узнает, что беременна, и убегает из дома, так как ее мать Лорена намерена заставить ее сделать аборт. Хосе Игнасио находит любимую, и они женятся, но Лорена стреляет в юношу на глазах у собственной дочери, что провоцирует у девушки преждевременные роды. Лаура умирает, и Хосе Игнасио винит маленькую Марииту в смерти своей жены.



