Пропавшие (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Разочарованные в полиции родители решают самостоятельно раскрыть дело о пропавших младенцах, потрясшее всю Сербию. Мрачный детектив по реальным событиям о невообразимом зле и бессилии закона.



Под давлением мирового сообщества и после заключения Европейского суда по правам человека сербское правительство создает особую комиссию, которая должна разобраться в многочисленных случаях пропажи младенцев. Они уже несколько десятилетий не дают покоя гражданам страны, однако члены комиссии будто бы не заинтересованы в помощи пострадавшим. Тогда родители пропавших детей решают взять инициативу в свои руки. Они не требуют финансовой компенсации — только правду о судьбе родных. Дело предстоит не из легких — найти улики и доказать торговлю детьми, особенно спустя столько лет, почти невозможно.



