Пропавшие. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Пропавшие
1-й сезон
4-я серия
7.82020, Kalup
Детектив, Драма18+

Пропавшие (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Разочарованные в полиции родители решают самостоятельно раскрыть дело о пропавших младенцах, потрясшее всю Сербию. Мрачный детектив по реальным событиям о невообразимом зле и бессилии закона.

Под давлением мирового сообщества и после заключения Европейского суда по правам человека сербское правительство создает особую комиссию, которая должна разобраться в многочисленных случаях пропажи младенцев. Они уже несколько десятилетий не дают покоя гражданам страны, однако члены комиссии будто бы не заинтересованы в помощи пострадавшим. Тогда родители пропавших детей решают взять инициативу в свои руки. Они не требуют финансовой компенсации — только правду о судьбе родных. Дело предстоит не из легких — найти улики и доказать торговлю детьми, особенно спустя столько лет, почти невозможно.

Хватит ли у героев решимости докопаться до истины, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Пропавшие» онлайн на Wink.

Страна
Сербия
Жанр
Драма, Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
8.1 IMDb