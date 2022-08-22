Пропавшие: Другая сторона (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Мошенник попадает в таинственную деревню, где живут духи умерших людей, тела которых так и не удалось найти. Мистическая дорама «Пропавшие: Другая сторона» — сериал сочетающий детективную интригу и фэнтези.



После того, как без вести пропала его мать, Ким Ук рос в детском приюте. Там он научился суровым правилам жизни и стал думать только о себе. С тех пор Ким Ук стал профессиональным мошенником и с небольшой командой друзей начал обманывать преступников и подлецов. Однажды, случайно став свидетелем жестокого похищения, он пытается уйти от погони и срывается со скалы. Так он попадает в деревню Туон, жители которой только поначалу кажутся счастливыми. Вскоре Ким Ук понимает, что там обитают духи умерших людей, чьи тела никто не смог отыскать. Теперь ему придется помочь тем, кто тут застрял, восстановить справедливость.



С историями жителей затерянной деревни познакомит сериал «Пропавшие: Другая сторона» (2020), смотреть который можно в онлайн-кинотеатре Wink.

