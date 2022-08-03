ПРОКЛЯТИЕ ПИКОВОЙ ДАМЫ [Треш обзор фильма]
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TerlKabot channel
1-й сезон
ПРОКЛЯТИЕ ПИКОВОЙ ДАМЫ [Треш обзор фильма]

TerlKabot channel (сериал, 2022) сезон 1 серия 195 смотреть онлайн бесплатно

8.52022, ПРОКЛЯТИЕ ПИКОВОЙ ДАМЫ [Треш обзор фильма]
Блог18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Делаю обзоры фильмов как смешные (ну т.е. Треш обзоры) так и не очень) На данный момент есть 2 (так называемые) рубрики: 1. Треш обзор фильма - где я стебу всякого рода фильмы, как заслуживающие так и не заслуживающие этого. 2. Быстрый совет - где я делаю обзоры фильмов чем-то мне понравившихся. Это могут быть как старые так и не очень старые фильмы разных жанров.

Жанр
Блог
Время
27 мин / 00:27

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