Скандинавская кухня с Андреем Коробяком: как приготовить правильный сморреброд
Wink
Сериалы
Профессия шеф... Россия
1-й сезон
Скандинавская кухня с Андреем Коробяком: как приготовить правильный сморреброд

Профессия шеф... Россия (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, Скандинавская кухня с Андреем Коробяком: как приготовить правильный сморреброд
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Профессия: шеф. Россия — программа, которая знакомит с зарубежными шеф-поварами и раскрывает секреты приготовления лучших блюд.

Сериал Скандинавская кухня с Андреем Коробяком: как приготовить правильный сморреброд 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг