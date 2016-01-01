Профайл (сериал, 2016) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн
8.92016, Profilage
Триллеры, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 18+54 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 1
- 18+49 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 2
- 18+53 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 3
- 18+51 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 4
- 18+54 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 5
- 18+50 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 6
- 18+56 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 7
- 18+52 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 8
- 18+56 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 9
- 18+53 мин
Профайл
Сезон 9 Серия 10
Сюжет
Хлое Сен-Лоран — крутейшая специалистка в области криминальной психологии. Она создает точные психологические портреты опасных преступников, тем самым помогая полицейским находить и задерживать маньяков. Чаще всего ей приходится сотрудничать со следователем Рошером, который одобряет далеко не все методы Хлое. Неизбежное напряжение между напарниками добавляет остросюжетному сериалу еще больше остроты.
Сериал Профайл 9 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb