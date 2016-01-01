Профайл. Сезон 8. Серия 4
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8-й сезон
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Профайл (сериал, 2016) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

8.92016, Profilage
Триллеры, Криминал18+
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Сезоны и серии

7-й сезон8-й сезон9-й сезон

Сюжет

Хлое Сен-Лоран — крутейшая специалистка в области криминальной психологии. Она создает точные психологические портреты опасных преступников, тем самым помогая полицейским находить и задерживать маньяков. Чаще всего ей приходится сотрудничать со следователем Рошером, который одобряет далеко не все методы Хлое. Неизбежное напряжение между напарниками добавляет остросюжетному сериалу еще больше остроты.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb