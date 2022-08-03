Профайл (сериал, 2016) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн
8.82016, Profilage
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Хлое Сен-Лоран — крутейшая специалистка в области криминальной психологии. Она создает точные психологические портреты опасных преступников, тем самым помогая полицейским находить и задерживать маньяков. Чаще всего ей приходится сотрудничать со следователем Рошером, который одобряет далеко не все методы Хлое. Неизбежное напряжение между напарниками добавляет остросюжетному сериалу еще больше остроты.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb