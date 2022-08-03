Профайл (сериал, 2016) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Хлое Сен-Лоран — крутейшая специалистка в области криминальной психологии. Она создает точные психологические портреты опасных преступников, тем самым помогая полицейским находить и задерживать маньяков. Чаще всего ей приходится сотрудничать со следователем Рошером, который одобряет далеко не все методы Хлое. Неизбежное напряжение между напарниками добавляет остросюжетному сериалу еще больше остроты.

