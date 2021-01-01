Проект НЛО: рассекречено (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6-серийный документальный фильм о таинственных случаях появления НЛО, которые на протяжении 80 лет пытались скрыть правительства самых разных стран. Сообщения людей, якобы видевших в небе корабли пришельцев или даже утверждающих, что их похитили инопланетяне, не утихают со времен конца Второй мировой войны. Но представители официальных государственных ведомств, кажется, не придают этому значения, даже когда речь идет о схожих показаниях сразу нескольких очевидцев, подкрепленных доказательствами. Более того, постепенно раскрываются подробности попыток государственных чиновников скрыть подобные случаи от широкой публики. Авторы обратились к экспертам и участникам событий, чтобы понять, зачем правительствам скрывать потенциально важную информацию и почему им выгодно, чтобы интерес к инопланетным гостям оставался маргинальным увлечением. Смотреть сериал «Проект НЛО: Рассекречено» (2021) онлайн можно в видеосервисе Wink.

