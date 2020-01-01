Призраки прошлого (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Северная Ирландия. Опытный полицейский Том Брэнник расследует загадочное похищение бывшего активиста ИРА и приходит к выводу, что оно связано с событиями двадцатилетней давности. Тогда Белфаст держал в страхе убийца по прозвищу Голиаф, устроивший охоту на враждовавших между собой католиков и протестантов. Преступник так и не был найден, и этот факт имеет особое значение для Тома, ведь одной из жертв Голиафа была его жена.

