7.92020, Bloodlands
Триллер, Драма18+
Призраки прошлого (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Северная Ирландия. Опытный полицейский Том Брэнник расследует загадочное похищение бывшего активиста ИРА и приходит к выводу, что оно связано с событиями двадцатилетней давности. Тогда Белфаст держал в страхе убийца по прозвищу Голиаф, устроивший охоту на враждовавших между собой католиков и протестантов. Преступник так и не был найден, и этот факт имеет особое значение для Тома, ведь одной из жертв Голиафа была его жена.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПТРежиссёр
Пит
Трэвис
- ДНАктёр
Джеймс
Несбитт
- ЛКАктёр
Лоркан
Кранич
- Актриса
Шарлин
МакКенна
- ЛПАктриса
Лола
Петтикрю
- КУАктёр
Крис
Уолли
- ВСАктриса
Виктория
Смёрфит
- ВИАктриса
Ванесса
Ифедиора
- ЛДАктриса
Лиза
Дван
- ПБАктёр
Питер
Бэлланс
- МШАктёр
Мэттью
Шарп
- КБСценарист
Кристофер
Брэндон
- ДМПродюсер
Джед
Меркурио
- КХПродюсер
Кристофер
Холл
- ДМПродюсер
Джимми
Малвилл
- МРПродюсер
Марк
Редхед
- ПКХудожник
Патрик
Крейтон
- АТМонтажёр
Адам
Тротман