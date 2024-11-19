Признание (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

В детстве Чхве Ду-хён страдал от заболевания сердца. Когда чудесным образом у него появилась возможность попасть на операцию по пересадке сердца, и она прошла успешно, его отец был обвинён в убийстве и приговорён к пожизненному заключению. Парень вырос и, чтобы разобраться в деле отца, стал адвокатом.

