Признание (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
9.22019, Jabaek
Детектив, Драма16+
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Признание
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Признание
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Признание
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Признание
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+58 мин
Признание
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Признание
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+57 мин
Признание
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Признание
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+57 мин
Признание
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Признание
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+58 мин
Признание
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+57 мин
Признание
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+58 мин
Признание
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+65 мин
Признание
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+59 мин
Признание
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+66 мин
Признание
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
В детстве Чхве Ду-хён страдал от заболевания сердца. Когда чудесным образом у него появилась возможность попасть на операцию по пересадке сердца, и она прошла успешно, его отец был обвинён в убийстве и приговорён к пожизненному заключению. Парень вырос и, чтобы разобраться в деле отца, стал адвокатом.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb