Принц и нищая. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Принц и нищая
1-й сезон
2-я серия

Принц и нищая (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Принц и нищая. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Светлана приезжает в родной городок навестить отца и решает остаться, чтобы ухаживать за ним. Оставив в столице успешную карьеру, она устраивается в местный банк, который принадлежит её однокласснику Антону. Когда-то он был школьной любовью Светы, и теперь былые чувства вспыхнули вновь. Мать Антона мечтает породниться с крупным предпринимателем Виктором Шмелёвым и хочет, чтобы Антон и дочь Виктора Маргарита поженились. Шмелёв поддерживает эту идею — никто не знает, что его финансовое положение близко к краху, поэтому он очень рассчитывает на «родственную» помощь потенциального зятя. Они объединяют свои усилия, чтобы дискредитировать Светлану и расстроить их отношения с Антоном. Но в последний момент ситуация выходит из-под контроля.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.4 КиноПоиск