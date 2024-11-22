Принц и нищая (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Светлана приезжает в родной городок навестить отца и решает остаться, чтобы ухаживать за ним. Оставив в столице успешную карьеру, она устраивается в местный банк, который принадлежит её однокласснику Антону. Когда-то он был школьной любовью Светы, и теперь былые чувства вспыхнули вновь. Мать Антона мечтает породниться с крупным предпринимателем Виктором Шмелёвым и хочет, чтобы Антон и дочь Виктора Маргарита поженились. Шмелёв поддерживает эту идею — никто не знает, что его финансовое положение близко к краху, поэтому он очень рассчитывает на «родственную» помощь потенциального зятя. Они объединяют свои усилия, чтобы дискредитировать Светлану и расстроить их отношения с Антоном. Но в последний момент ситуация выходит из-под контроля.

