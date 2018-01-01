Приключения жуков. Серия 7
Wink
Детям
Приключения жуков
1-й сезон
7-я серия

Приключения жуков (мультсериал, 1999) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

1999, Bug's adventures
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В детстве любого малыша наступает период, когда он начинает интересоваться жизнью насекомых. И чтобы сполна удовлетворить его интерес, смотрите онлайн вместе с ним «Приключения жуков». Этот детский сериал поможет вашему малышу познакомиться с миром бабочек, стрекоз и муравьев, а вас избавит от необходимости сочинять неведомые истории об этих героях детских дней.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг