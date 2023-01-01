Приключения жуков (мультсериал, 1999) смотреть онлайн
1999, Bug's adventures 1 сезон
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В детстве любого малыша наступает период, когда он начинает интересоваться жизнью насекомых. И чтобы сполна удовлетворить его интерес, смотрите онлайн вместе с ним «Приключения жуков». Этот детский сериал поможет вашему малышу познакомиться с миром бабочек, стрекоз и муравьев, а вас избавит от необходимости сочинять неведомые истории об этих героях детских дней.
Все сезоны сериала Приключения жуков смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.