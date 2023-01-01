Приключения жуков. Серия 13
Wink
Детям
Приключения жуков
1-й сезон
13-я серия

Приключения жуков (мультсериал, 1999) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

1999, Bug's adventures
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В детстве любого малыша наступает период, когда он начинает интересоваться жизнью насекомых. И чтобы сполна удовлетворить его интерес, смотрите онлайн вместе с ним «Приключения жуков». Этот детский сериал поможет вашему малышу познакомиться с миром бабочек, стрекоз и муравьев, а вас избавит от необходимости сочинять неведомые истории об этих героях детских дней.

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