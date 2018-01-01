Приключения медвежонка Расмуса (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 0+13 мин
�Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 0+13 мин
Приключения медвежонка Расмуса
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
Сюжет
Веселый медвежонок и его друзья-зверята отправляются в полное новых открытий плаванье, починив корабль моряка-тюленя. Захватывающий мультсериал для юных зрителей, вдохновленный комиксами Карлы и Вильгельма Хансенов.
Однажды на берегу неподалеку от дома медвежонок Расмус находит разбившийся корабль под названием «Мэри» и его капитана-тюленя. Расмус тут же загорается идеей путешествий и обещает починить судно. Вместе с друзьями Пинго и Пели ему удается вновь спустить «Мэри» на воду, а добрый тюлень только рад взять сухопутных друзей в команду. Впереди их ждут неизведанные острова и загадочные страны, таинственные жители океана и новые знакомые.
Отправитьс�я вместе с ними поможет мультсериал «Приключения медвежонка Расмуса», смотреть онлайн который можно на Wink.
Сериал Приключения медвежонка Расмуса 2 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, Германия, Дания
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
- ЙВРежиссёр
Йоханнес
Вейланд
- МШРежиссёр
Мориц
Шнайдер
- РХАктёр
Роланд
Хеммо
- РРАктёр
Рикардо
Рихтер
- ТСАктёр
Тим
Сэндер
- ЛВАктриса
Луиза
Вицорек
- КЦАктёр
Кристиан
Цайгер
- ВБАктёр
Вернер
Бёнке
- ГШАктёр
Геральд
Шаале
- ЛМАктриса
Леа
Марьяж
- ФПАктёр
Финн
Постумус
- НШАктриса
Нина
Шаттон
- МССценарист
Маркус
Сауэрман
- ЙПСценарист
Йорн
Прехт
- ЙВМонтажёр
Йоханнес
Вейланд