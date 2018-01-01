Пресса (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Британский драматический сериал в духе американской «Службы новостей». Печатным изданиям всe сложнее выживать в цифровую эпоху, и на этом фоне многолетнее противостояние ведущих лондонских газет накаляется еще больше. Зрителей ждут не только внутрицеховые, но и политические интриги.



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