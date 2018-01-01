Wink
Пресса
1-й сезон

Пресса (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Press 6 серий
Драма18+

О сериале

Британский драматический сериал в духе американской «Службы новостей». Печатным изданиям всe сложнее выживать в цифровую эпоху, и на этом фоне многолетнее противостояние ведущих лондонских газет накаляется еще больше. Зрителей ждут не только внутрицеховые, но и политические интриги.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb