Пресса (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Британский драматический сериал в духе американской «Службы новостей». Печатным изданиям всe сложнее выживать в цифровую эпоху, и на этом фоне многолетнее противостояние ведущих лондонских газет накаляется еще больше. Зрителей ждут не только внутрицеховые, но и политические интриги.

