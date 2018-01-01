Пресса (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Press 6 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Британский драматический сериал в духе американской «Службы новостей». Печатным изданиям всe сложнее выживать в цифровую эпоху, и на этом фоне многолетнее противостояние ведущих лондонских газет накаляется еще больше. Зрителей ждут не только внутрицеховые, но и политические интриги.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Том
Вон
- ШРАктриса
Шарлотта
Райли
- ПБАктриса
Приянга
Бёрфорд
- ЭУАктёр
Эл
Уивер
- Актёр
Бен
Чаплин
- ПЭАктёр
Паапа
Эссьеду
- ШЗАктёр
Шэйн
Заза
- ЭКАктриса
Элли
Кендрик
- БКАктёр
Брендан
Коуэлл
- СВАктёр
Стюарт
Вилан
- МБСценарист
Майк
Бартлетт
- МБПродюсер
Майк
Бартлетт
- Продюсер
Ребекка
Итон
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- НХКомпозитор
Натали
Холт