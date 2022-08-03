Предок Daewoo Nexia, которого боялись спорткары. Доказательство крутости Opel Kadett!
Любитель Авто (сериал, 2020) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн бесплатно

Тут я публикую исторические обзоры редких BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Volkswagen, а так же обзоры на авто тюнинговых контор, таких как Brabus, AMG, Koenig Specials, Alpina и другие.

