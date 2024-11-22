Право на измену (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Гинеколог-репродуктолог Ольга — «сапожник без сапог». Она помогла многим женщинам обрести счастье материнства, но сама не может забеременеть от любимого мужа — у пары генетическая несовместимость. Павел воспитал сына Ольги от первого брака, но одержим идеей завести собственного ребёнка. Очередная попытка ЭКО оказывается удачной — Павел счастлив, но Ольга заболела и беременность под угрозой…

