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5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн
7.62019, Правильные и неправильные дроби
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+16 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 1
- 0+12 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 2
- 0+12 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 3
- 0+8 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 4
- 0+10 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 5
- 0+8 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 6
- 0+15 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 7
- 0+11 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 8
- 0+21 мин
5 класс. Математика
Сезон 5 Серия 9
Сюжет
На этом уроке мы узнаем, что такое дробь и для чего она нужна. Научимся обозначать половину и представлять по-разному одно и то ж�е количество. Также рассмотрим, всегда ли дробь меньше единицы, и узнаем, что такое правильные и неправильные дроби.
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