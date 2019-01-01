5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, что такое дробь и для чего она нужна. Научимся обозначать половину и представлять по-разному одно и то ж�е количество. Также рассмотрим, всегда ли дробь меньше единицы, и узнаем, что такое правильные и неправильные дроби.



Сериал Правильные и неправильные дроби 5 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.