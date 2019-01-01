5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Данный урок поможет вам получить представление о системах счисления. Сегодня вы узнаете, что такое сис�тема счисления и для чего она нужна. Мы рассмотрим систему счисления на примере с кубиками. В этом уроке мы научимся различать позиционные и непозиционные системы счисления, а также узнаем, какими системами счисления мы пользуемся в повседневной жизни.



Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа» и урок «Десятичные дроби и проценты».





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