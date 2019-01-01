Позиционная система счисления
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5 класс. Математика
Натуральные числа и шкалы
Позиционная система счисления

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Позиционная система счисления
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

Данный урок поможет вам получить представление о системах счисления. Сегодня вы узнаете, что такое система счисления и для чего она нужна. Мы рассмотрим систему счисления на примере с кубиками. В этом уроке мы научимся различать позиционные и непозиционные системы счисления, а также узнаем, какими системами счисления мы пользуемся в повседневной жизни.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа» и урок «Десятичные дроби и проценты».

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