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5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.62019, Позиционная система счисления
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5 класс. Математика
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5 класс. Математика
Сезон 1 Серия 6
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Сезон 1 Серия 8
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Сезон 1 Серия 9
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5 класс. Математика
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Сюжет
Данный урок поможет вам получить представление о системах счисления. Сегодня вы узнаете, что такое сис�тема счисления и для чего она нужна. Мы рассмотрим систему счисления на примере с кубиками. В этом уроке мы научимся различать позиционные и непозиционные системы счисления, а также узнаем, какими системами счисления мы пользуемся в повседневной жизни.
Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа» и урок «Десятичные дроби и проценты».
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