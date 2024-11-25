Поворот к счастью (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Последние десять лет жизнь Леры была безоблачной: удачный брак, шикарный дом с садом, подружки из светской тусовки и приятное увлечение ландшафтным дизайном. Однако случайная авария запустила лавину неприятностей и обернулась полным крахом: муж выставил из дома, семья отвернулась, а подруга оказалась двуличной стервой. Единственной, кто протянул руку помощи, оказалась простая таксистка. Поняв, что бывшая «хозяйка жизни» осталась ни с чем, женщина предлагает. Лере нянчить её годовалого внука в обмен на жильё и еду. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву, утонченная столичная штучка соглашается. Теперь Лера вынуждена жить в ветхой «дыре» с хмурой тёткой и нянчить чужого ребёнка. Если бы ей раньше сказали, что такой вираж окажется поворотом к счастью, и поможет найти настоящую любовь, она ни за что бы не поверила… Но у судьбы свои планы.

