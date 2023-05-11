Поуехавшие. Сезон 1. Серия 3 сериал смотреть онлайн

Документальный проект о людях, променявших большие города на тихую глубинку. Благополучие городской жизни привлекает не всех. Даже самые успешные IT-специалисты и бизнесмены, уставшие от шумных улиц и бесконечной беготни, могут решить перебраться ближе к природе. Гузель Санжапова бросила работу в престижной компании, вернулась в Малый Турыш и принялась развивать местную инфраструктуру. Основатель LavkaLavka Борис Акимов уехал в деревню, чтобы заниматься фермой и рестораном, и параллельно создал сообщество предпринимателей. Заур Цохолов возродил родное село, построив там популярный отель. Священник Павел Корчагин перебрался в маленькое алтайское село и завел свой YouTube-блог. Вас ждут эти и другие непридуманные истории о том, что свою мечту можно найти в самых неожиданных местах.

