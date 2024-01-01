Посмотри мне в глаза (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Директор школы гипнотизирует троих учеников, после чего они погибают. Означает ли это, что именно он и есть убийца? Невероятная история в жанре тру-крайм «Посмотри мне в глаза» — сериал о том, как жизнь может быть запутаннее любого детектива.



2011 год. Директор старшей школы Джордж Кенни не был обычным менеджером. Помимо управления учебной программой, он проводил эксперименты над учениками, подвергая их гипнозу. Кенни притворялся дипломированным доктором, снимал сеансы со школьниками и публиковал свои исследования в книгах. Но когда три «пациента» загадочным образом погибают, именно директор становится одним из главных подозреваемых, а коллектив школы пытается отдалиться от бывшего коллеги. Авторы этого сериала решили поговорить со свидетелями тех странных событий, с самим Кенни и со специалистами по гипнозу, чтобы понять, может ли эта противоречивая практика привести к таким разрушительным последствиям.



Смотрите сериал «Посмотри мне в глаза» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



Сериал Посмотри мне в глаза 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.