Последние жители Аляски. Сезон 3. Серия 4
Последние жители Аляски
3-й сезон
4-я серия

Последние жители Аляски (сериал, 2016) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

2016, Last Alaskans
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Суровый климат и отсутствие благ цивилизации - вот в каких условиях вынуждены проживать последние жители Аляски. Каждый день для них - это борьба, они борются против самой природы, которая совсем не предусматривала условия на Аляске для комфортного проживания людей.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.6 IMDb