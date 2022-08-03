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Последние жители Аляски
3-й сезон

Последние жители Аляски (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн

2016, Last Alaskans 10 серий
Реалити - шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Суровый климат и отсутствие благ цивилизации - вот в каких условиях вынуждены проживать последние жители Аляски. Каждый день для них - это борьба, они борются против самой природы, которая совсем не предусматривала условия на Аляске для комфортного проживания людей.

Страна
США
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

8.5 IMDb