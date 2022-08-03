WinkСериалыПоследние жители Аляски3-й сезон
Последние жители Аляски (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн
2016, Last Alaskans 10 серий
Реалити - шоу18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Суровый климат и отсутствие благ цивилизации - вот в каких условиях вынуждены проживать последние жители Аляски. Каждый день для них - это борьба, они борются против самой природы, которая совсем не предусматривала условия на Аляске для комфортного проживания людей.
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Рейтинг
8.5 IMDb