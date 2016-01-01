Последние жители Аляски. Сезон 3. Серия 1
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Последние жители Аляски
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1-я серия

Последние жители Аляски (сериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2016, Last Alaskans
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Суровый климат и отсутствие благ цивилизации - вот в каких условиях вынуждены проживать последние жители Аляски. Каждый день для них - это борьба, они борются против самой природы, которая совсем не предусматривала условия на Аляске для комфортного проживания людей.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.6 IMDb