После. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
После
1-й сезон
2-я серия
7.72021, After
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

После (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал рассказывает о последствиях трагического события, внезапно произошедшего в Лак-Сабене, маленьком городке в Лаврентьевской области. История начинается в первые секунды после катастрофического события и показывает физические, психологические и социальные последствия этой трагедии, которые никто не мог предвидеть или избежать. Теперь в тихом муниципалитете ничего не будет по-прежнему. Это страх, скорбь, непонимание. Есть жертвы, выжившие и все те, кто их окружает, кто пытается понять, что случилось непоправимое.

Страна
Канада
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb