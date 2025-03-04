После (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сериал рассказывает о последствиях трагического события, внезапно произошедшего в Лак-Сабене, маленьком городке в Лаврентьевской области. История начинается в первые секунды после катастрофического события и показывает физические, психологические и социальные последствия этой трагедии, которые никто не мог предвидеть или избежать. Теперь в тихом муниципалитете ничего не будет по-прежнему. Это страх, скорбь, непонимание. Есть жертвы, выжившие и все те, кто их окружает, кто пытается понять, что случилось непоправимое.

