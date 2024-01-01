Порочный (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.82024, Perverso
Триллер, Криминал18+
Аристократ Харо отбывает срок за изнасилование и убийство. Некий похититель, которого не может поймать полиция, начинает угрожать его жизни. Воспользовавшись этим, Харо договаривается о тюремных льготах в обмен на сотрудничество в расследовании, хотя на самом деле он хочет отомстить судье, который посадил его за решетку.
5.4 IMDb
- ГРРежиссёр
Густаво
Рон
- Актёр
Иван
Массаге
- ЭПАктриса
Эсмеральда
Пиментел
- КМАктриса
Кира
Миро
- Актёр
Хан
Корнет
- ПОАктёр
Пепе
Осио
- ДПАктриса
Диана
Паласон
- ГБАктёр
Гильермо
Бедуорд
- КПАктёр
Карлос
Понсе
- ДАктриса
Далекса
- МХАктриса
Мария
Хесус Ойос
- ААСценарист
Анхела
Армеро
- АЛСценарист
Алонсо
Лапорта
- ЛМСценарист
Луис
Мурильо
- ЛГСценарист
Луис
Гамбоа
- АЛПродюсер
Алонсо
Лапорта
- ГРПродюсер
Густаво
Рон
- ЛМПродюсер
Луис
Мурильо
- РСХудожница
Роса
Солано
- ДТМонтажёр
Давид
Томас