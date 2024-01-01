Порочный (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Аристократ Харо отбывает срок за изнасилование и убийство. Некий похититель, которого не может поймать полиция, начинает угрожать его жизни. Воспользовавшись этим, Харо договаривается о тюремных льготах в обмен на сотрудничество в расследовании, хотя на самом деле он хочет отомстить судье, который посадил его за решетку.



