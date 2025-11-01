Попался! Мистер «Всегда-прав» (сериал, 2024) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Что, если твой скромный водитель на самом деле – богач, влюбленный в тебя с первого взгляда? История Джейн начинается с унижения: ее бывший парень и заклятая школьная соперница приглашают ее на свою свадьбу, чтобы насладиться ее поражением. Отчаявшись сохранить лицо, Джейн решается на отчаянный шаг – нанимает для прикрытия симпатичного водителя каршеринга по имени Майк. Но ее «идеальный» план рушится, едва успев начаться. Джейн и не подозревает, что ее простой с виду наемник – на самом деле состоятельный аристократ, который уже давно наблюдает за ней из тени. Их деловые отношения, полные комичных ситуаций и неловких моментов, неожиданно вспыхивают искрой настоящей страсти. Кажется, она нашла мужчину своей мечты… но как долго продержится эта иллюзия? Их хрупкому счастью угрожает всё: шокирующая правда о деньгах и обмане Майка, а также появление блистательной и коварной наследницы Сисси. Она давно считает Майка своей собственностью и готова на всё, чтобы вернуть его, пусть даже разрушив жизнь ничего не подозревающей Джейн. Оказавшись в роскошном, но жестоком мире высшего общества, Джейн сталкивается с завистью, интригами и презрением тех, кто видит в ней лишь выскочку. Сможет ли их любовь победить предрассудки и ложь? И что победит в финале: горькая правда или настоящее чувство, ради которого стоит бороться?

