Помадные джунгли. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Помадные джунгли
2-й сезон
7-я серия

Помадные джунгли (сериал, 2009) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2009, Lipstick Jungle
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал по книге Кэндесс Бушнелл, автора «Секса в большом городе», и является своеобразным продолжением истории. В новом сериале идет рассказ о трех удачливых бизнес-леди, живущих на Манхэттене.

Сериал Помадные джунгли 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Помадные джунгли»