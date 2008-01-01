Помадные джунгли. Сезон 1. Серия 7
Помадные джунгли (сериал, 2008) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2008, Lipstick Jungle
Драма, Комедия18+

О сериале

Сериал по книге Кэндесс Бушнелл, автора «Секса в большом городе», и является своеобразным продолжением истории. В новом сериале идет рассказ о трех удачливых бизнес-леди, живущих на Манхэттене.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

