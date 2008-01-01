Помадные джунгли (сериал, 2008) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

WinkСериалыПомадные джунгли1-й сезон7-я серия
2008, Lipstick Jungle
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал по книге Кэндесс Бушнелл, автора «Секса в большом городе», и является своеобразным продолжением истории. В новом сериале идет рассказ о трех удачливых бизнес-леди, живущих на Манхэттене.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- ДЧРежиссёр
Джей
Чандрашекхар
- ДАРежиссёр
Джейс
Александр
- Актриса
Брук
Шилдс
- КРАктриса
Ким
Рэйвер
- ЛПАктриса
Линдсэй
Прайс
- ПБАктёр
Пол
Блекторн
- ЭМАктёр
Эндрю
Маккарти
- РБАктёр
Роберт
Бакли
- ДНАктёр
Дэвид
Норона
- ДКАктёр
Дилан
Кларк Маршалл
- СХАктриса
Сара
Хайленд
- МЛАктёр
Мэтт
Лауриа
- ОГСценарист
Оливер
Голдстик
- ДБСценарист
Дэн
Букатинский
- ДССценарист
Дженни
Снайдер Урмен
- МДСценарист
Марк
Дрисколл
- ДБПродюсер
Джеймс
Бигвуд
- ДБПродюсер
Дэн
Букатинский
- ЛМПродюсер
Лиза
Меламед
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- СВХудожник
Стюарт
Вурцель
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- УСКомпозитор
У.Г.
Снаффи Уолден