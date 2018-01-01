Полярный круг. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Полярный круг
1-й сезон
1-я серия

Полярный круг (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.12018, Ivalo
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Выслеживая браконьеров в пограничном поселке, сотрудница финской полиции Нина Каутсало обнаруживает в заброшенном доме тело избитой и изнасилованной женщины в коме. Жертва оказывается не единственной – Нина доказывает появление серийного убийцы, преследующего иностранных проституток. При дальнейшем обследовании в теле пострадавшей обнаруживают крайне редкий и опасный вирус. На место событий приезжает немецкий вирусолог Томас Лоренц. Объединившись с Ниной, он ищет тех, кто несет ответственность за распространение инфекции.

Страна
Финляндия, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полярный круг»