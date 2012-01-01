Полярис (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Молодой скрипач уединяется в комнате вместе с возлюбленной скрипкой. Но как бы он ни старался погрузиться в музыку, окружающий мир не дает ему покоя. За окном с грохотом падают звезды, воют сирены, трещат городские механизмы. Пока музыкант прячется за дверьми и слушает свое сердцебиение, цивилизация движется вперед под воинственный марш. Все дороги нынче ведут на север. Корабли-гиганты, ломая ледники, устремляются к полюсу, пока сами не превращаются в лед. Когда же люди запускают подводную лодку, природа начинает контрнаступление. Поднимается северный ветер, который замораживает дороги, здания, города и подступает к дверям музыканта. Ветер подхватывает скрипку и лишь тогда оставляет планету в покое.



Сериал Полярис 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.