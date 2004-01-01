Полнолуние (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В семидесятых годах прошлого века семью молодого учителя Лебедева, живущего на окраине Бурятского села, постигает трагедия. В селении зверствуют волки. Не щадят они и самого Алексея Лебедева, его жену Катю. Во время кровавой резни, которую устраивают хищники, мужчина и женщина гибнут. Их маленьким сыновьям Кириллу и Филиппу каким-то чудом удается избежать участи родителей. Но одного из мальчиков за руку кусает старый волк… Мальчики попадают в детский дом. Но до нашего времени доживает только Кирилл. Его брат Филипп умирает при загадочных обстоятельствах, но его труп никто не видел.



И вот в наше время в подмосковном поселке от рук кровавого изувера гибнет скот местного фермера. Дело расследуют местные стражи правопорядка Станислава Ошуркова и Антон Михайлишин. Во время следствия в поселке один за другим гибнут местные жители...

