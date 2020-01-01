10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагается занятие на тему Политические реформы в России. На этом уроке мы поговорим о новом этапе политических реформ, которые проходят в России с начала нулевых. Изучим, что их условно делят на три типа реформы федеративного устройства страны, реформы центрального аппарата управления и реформы сфер общественной жизни. Познакомимся с их отличительными особенностями и характеристиками.



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