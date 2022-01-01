Похождения скверной девчонки. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Похождения скверной девчонки
1-й сезон
1-я серия
7.42022, Travesuras de la Niña Mala
Мелодрама18+

Похождения скверной девчонки (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мексиканский драматический сериал по роману лауреата Нобелевской премии по литературе Марио Варгаса Льосы. История любви офисного клерка и авантюристки, которые на протяжении многих лет встречаются друг с другом в разных уголках планеты. В 1953 году Рикардо, перуанский подросток из обеспеченной семьи, знакомится с новенькой ученицей Лили. Она представляется мигранткой из Чили и утверждает, что вместе с сестрой ищет в Перу лучшей жизни. Дерзкая и смелая девушка влюбляет в себя Рикардо, но их роман вскоре подходит к концу: Рикардо видит, как она целует другого мужчину. После этого девушка бесследно исчезает. Юноша также узнает, что она вовсе не из Чили, а Лили — не ее настоящее имя. Годы спустя Рикардо устраивается работать переводчиком в ЮНЕСКО в Париже, и там снова встречает утерянную любовь. Теперь она называет себя Арлетт и собирается на Кубу, где планирует присоединиться к перуанским партизанам. Эти двое встретятся еще неоднократно — в разных странах и при необычных обстоятельствах, а их отношения будут становиться все более странными. Наблюдать за ними вы сможете, когда будете смотреть «Похождения скверной девчонки» — сериал 2022 года онлайн доступен на Wink.

Сериал Похождения скверной девчонки 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb