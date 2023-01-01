Похититель: Хранитель сокровищ (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Днем он обычный госслужащий, а ночью — отважный охотник за сокровищами. Комедийная экшен-дорама от режиссера знаменитого детектива «Мышь».



Хван Тэмён — прилежный работник Администрации культурного наследия. Он занимается жалобами простых граждан, и все считают его вполне обычным чиновником. Однако по ночам Тэмён надевает черный костюм и превращается в Скунса, талантливого вора, цель которого — богачи, завладевшие ценными сокровищами на черном рынке. В операциях по спасению культурных артефактов ему помогает Ли Чхунчжа, непревзойденный хакер. Она снабжает его информацией и самыми продвинутыми гаджетами. Вместе они помогают команде под названием «Карма», неофициальной группе сотрудников Администрации культурного наследия, которые тайно сотрудничают со Скунсом.



Сможет ли Тэмён продолжать дело спасения культурных богатств, скрывая свой секрет от коллег, расскажет сериал «Похититель: Хранитель сокровищ» — дорама 2023 доступна онлайн на Wink.

