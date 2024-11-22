Пока идут часы (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Несчастья преследуют Раису Щербакову одно за другим — сначала она узнаёт об измене мужа Ивана, затем выясняется, что ему нужна сложная операция в райцентре из-за полученной травмы, а новой возлюбленной такие проблемы не нужны. Раиса с сыном отправляются за ним и снимают жильё у Георгия Терехова.



Попытки устроиться на работу на новом месте не увенчались успехом, деньги закончились, и Рая собралась забрать мужа из больницы, чтобы дождаться квоту на операцию в родном городе… Неожиданно больница получает анонимный целевой взнос на срочную операцию Ивана. Георгий держит в тайне, что пожертвование внёс именно он, и Раиса с сыном остаются жить в его доме. В откровенном разговоре Раиса признаётся Георгию, что не может простить мужу измену. Тем временем Георгий переезжает на дачу, где живёт Раиса, чтобы оправиться от развода с женой. Смогут ли два малознакомых человека исцелить друг друга и найти дорогу к настоящему счастью?

