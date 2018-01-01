Подводная лодка. Сезон 1. Серия 6
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Подводная лодка
1-й сезон
6-я серия

Подводная лодка (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.12018, Das Boot
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Захватывающий военный сериал, вдохновленный одноименным фильмом 1981 года. Действие разворачивается в 1942 году после того, как союзникам удается разгадать код «Энигма». Главные герои – подводники, оказавшиеся в центре военных столкновений и жестоких испытаний.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подводная лодка»