Подозрительный партнер (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Детективная мелодрама о начинающей прокурорше, которая сама оказалась подозреваемой в убийстве, и ее неравнодушном коллеге, который стремится ей помочь. Ын Понхи – стажерка в прокурорском офисе. Застав своего бойфренда Чан Хичжуна с другой женщиной, она расстается с ним и предлагает первому попавшемуся мужчине провести с ней ночь. Этим мужчиной оказывается прокурор Но Чиук, которого Понхи чуть раньше приняла за насильника. Спустя пару месяцев Понхи просит своего бывшего парня забрать из ее квартиры свои вещи, но позже обнаруживает его труп – Хичжуна кто-то зарезал. Понхи арестовывают, а прокурором в ее деле становится Чиук. – онлайн и с русской озвучкой

