Под виноградной лозой (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Парочка привыкших ко всем удобствам цивилизации горожан наследует виноградник в Новой Зеландии, и никто не знает, что с ним делать дальше. Многосерийное драмеди о поиске себя.
Дэйзи годами жила на деньги отчима, винодела из Новой Зеландии. Она любит дизайнерскую одежду и привыкла ни в чем себе не отказывать. Луи — отстраненный от юридической практики адвокат из Лондона, чей брак вот-вот развалится. Отчиму Дейзи он приходится племянником. После смерти винодела оба получают его виноградник в наследство, но их новая собственность оказывается в плачевном состоянии. Луи настаивает, что имущество дяди нужно продавать, Дэйзи же считает, что сначала его надо восстановить. Оба они погружаются в административные заботы, знакомятся с работниками виноградника и обнаруживают, что жизнь здесь имеет свои преимущества.
СтранаНовая Зеландия
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
- ЭУРежиссёр
Эрин
Уайт
- ДМРежиссёр
Дэнни
Мулрон
- ДФРежиссёр
Джошуа
Фриззелл
- КВРежиссёр
Кэти
Вульф
- РГАктриса
Ребекка
Гибни
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эдвардс
- СМАктёр
Саймон
Мид
- КХАктёр
Коэн
Холлоуэй
- КГАктриса
Кэрри
Грин
- Актёр
Дин
О’Горман
- ДБАктёр
Джон
Бах
- СПАктриса
Сара
Пирс
- ЭУСценарист
Эрин
Уайт
- НУСценарист
Ник
Уорд
- ГМСценарист
Гарри
МакНотон
- РГПродюсер
Ребекка
Гибни