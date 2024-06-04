Под виноградной лозой (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Парочка привыкших ко всем удобствам цивилизации горожан наследует виноградник в Новой Зеландии, и никто не знает, что с ним делать дальше. Многосерийное драмеди о поиске себя.



Дэйзи годами жила на деньги отчима, винодела из Новой Зеландии. Она любит дизайнерскую одежду и привыкла ни в чем себе не отказывать. Луи — отстраненный от юридической практики адвокат из Лондона, чей брак вот-вот развалится. Отчиму Дейзи он приходится племянником. После смерти винодела оба получают его виноградник в наследство, но их новая собственность оказывается в плачевном состоянии. Луи настаивает, что имущество дяди нужно продавать, Дэйзи же считает, что сначала его надо восстановить. Оба они погружаются в административные заботы, знакомятся с работниками виноградника и обнаруживают, что жизнь здесь имеет свои преимущества.



