Под огнем (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Они мирные люди. Водители, актеры, врачи, пожарные. Но судьба привела их на передовую, в их городах начались военные действия. Они не выбирали быть героями. Но стали ими по зову сердца.

Истинные истории героизма пишутся на Новых территориях каждый день. Но здесь никто не считает, что делает что-то великое. Просто трудности объединяют и показывают истинное лицо любого человека. «Под огнем» - докуреалити о мужестве, силе духа и взаимопомощи в зоне СВО.

Наши герои ответят на вопрос - «Почему вы не уехали?» и расскажут свои истории, чтобы зритель мог составить собственное мнение о реальном положении дел в зоне СВО и взглянул на мир глазами очевидцев. Где каждый день – риск и ничего нельзя загадывать. Но все уверены, что мирная жизнь скоро наладится.

