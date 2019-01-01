Почти семья. Серия 8
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Почти семья (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, Almost Family
Драмы18+

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Сюжет

Джулия Бекли всегда думала, что она единственный ребeнок в семье. Однако девушка узнает, что еe отец, доктор Леон Бечли, втайне использовал свою сперму для зачатия почти сотни детей. Джулия знакомится с двумя сводными сестрами, и вместе они пытаются осознать факт своего родства и разобраться с тем, как это повлияло на их жизни.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Почти семья»